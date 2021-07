Abusó de su hijastra por 6 años; está en prisión.

Un incalificable sujeto, identificado como Edison Espinosa Colman, fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por violar a su hijastra durante seis años, desde que la pequeña solo tenía tres de edad.

El hecho ocurrió en el barrio Delta El Tigre de Ciudad del Plata. El hombre era el padrastro de la menor.

Las actuaciones en torno al caso comenzaron a fines del 2019 cuando la niña contó a su maestra lo que estaba padeciendo a través de una carta.

El caso llegó a la Justicia y el hombre recibió pena de prisión domiciliaria, según lo informado en aquel entonces por el portal Noticias Policiales Ciudad del Plata.

En la pasada jornada, se conoció que el sujeto fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por «reiterados delitos de abuso especialmente agravado«.

Del mismo modo se dispuso que su nombre conste en Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales que entró en vigencia tras la aprobación de la LUC.

En la publicación realizada por Noticias Policiales Ciudad del Plata, el 29 de noviembre del 2019, a través de un comentario, Espinosa Colman se defendió, dijo ser inocente y aseguró que «el tiempo» podría «las cosas en su lugar»:

«Hubiera preferido no pasar por un momento tan feo. Dejé pasar una semana de mucho dolor y angustia. Fui acusado erróneamente de un hecho de abuso que nunca ocurrió.

He callado hasta ahora por el dolor que siento. Pero debo decir la única verdad que existe y es que soy inocente de lo que se me acusa.

No pude aclarar con quien me denunció, pues se me ordenó una restricción de acercamiento. Pero nunca estuve detenido y mucho menos con prisión domiciliaria como indica la página de policiales CDP. Alguien publicó sin pruebas algo que escucho. Y obviamente me hicieron mucho daño. Comentarios de odio y venganza impulsados por una mentira que se creyeron.

Hoy estoy libre y ni siquiera citado en la justicia. Estoy tranquilo de mi accionar. Amo a mi hijo y a los que no lo son, pero ayudé a criar como propios. Los extraño terriblemente y siento la angustia de lo que se me acusó injustamente.

Y voy a concurrir a Fiscalia para que se aclare esa acusación injusta y poder ver a mis hijos que es lo único que ahora me importa.

A los comentarios de odio, decirles que me hicieron pedazo, pero los entiendo. Entiendo por qué lo hicieron. Creyeron una mentira de una red social. Ahora están borrando las publicaciones, pero el daño ya lo hicieron.

Espero el tiempo ponga las cosas en su justo lugar….. Hoy me cuesta mucho cada día».

Como lo pedía, la Justicia puso “las cosas en su justo lugar” y por cinco años y medio deberá pagar por lo que hizo.