Este nuevo reto visual invita a los internautas a probar su vista de halcón para encontrar algunos objetos escabullidos en la imagen de las medallas.

Siguiendo la estética de los Juegos Olímpicos en Tokio, un nuevo reto visual se abre paso entre las redes sociales. Este tipo de juegos, al igual que las ilusiones ópticas, son de los preferidos entre los usuarios de las plataformas más populares, como Facebook y Twitter. Es más, han llegado a ser las más vistos y compartidos.Tras la llegada de la pandemia, estas nuevas formas de entretenimiento representan una novedosa modalidad para ejercitar la vista y la agilidad mental. Si bien es algo que se usa día a día, durante el confinamiento estas habilidades fueron puestas en práctica con estos juegos.

En este nuevo acertijo, los dispuestos a probarlo tienen que estar más atentos que nunca. En la imagen se pueden ver miles de medallas del primer, segundo y tercer puesto. Entre medio de todas hay sólo tres anillos que están escondidos. El objetivo es encontrarlos en menos de 10 segundos.

Si bien puede sonar como una odisea, la realidad es que varios han logrado resolverlo. No es tan complicado como parece: la estrategia que muchos usan es recorrer la imagen de arriba a abajo o de izquierda a derecha para detectar lo más rápido posible los elementos. Además, es muy importante que el ambiente acompañe por eso se aconseja ir a un lugar silencioso para mayor concentración.Si no pudiste encontrar los tres anillos, no te preocupes porque están bien escondidos y sólo algunos lograron ubicarlos. En la imagen a continuación se ven los resultados: uno de ellos se encuentra casi en el centro de la foto, otro más abajo a la derecha y el tercero en la esquina inferior izquierda. Entre los tres, forman un triángulo perfecto.

PUBLICIDAD

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

Cienradios.com