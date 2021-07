El ejemplar fue visto por trabajadores en Paso de Ramos y fue fotografiado.

Artigas Noticias informó que en las últimas horas trabajadores de la estancia Charrúa de la localidad de Paso de Ramos se encontraron con un ejemplar de un oso hormiguero.

Más adelante detallan que “el oso hormiguero es un animal que no es agresivo. No tiene dientes. Su boca es un tubo porque se alimenta exclusivamente de hormigas. Tiene garras y cuando se siente atacado, se sienta en sus patas posteriores y con sus delanteras trata de defenderse. Con especies no muy grandes puede hacerlo. El problema es cuando perros de gran tamaño lo terminan matando como ha sucedido en Uruguay en alguna oportunidad. Cumple un rol ecológico fundamental: el control natural de hormigas. Un ejemplar, que llega a vivir unos 18 años, llega a consumir unas 10 mil hormigas por noche”. Fuente: Artigas Noticias

