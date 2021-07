La idea es del edil colorado Alfredo Lago.

El edil del Partido Colorado, Alfredo Lago, propondrá que el tramo de ruta 1 vieja que pasa por la localidad de Rafael Perazza lleve en nombre del ex presidente de la República, Dr. Jorge Batlle.

Lo hará a través de una moción simple que ingresó en las últimas horas a la Junta Departamental.

«Solicitar que la Ruta Vieja en al localidad de Rafael Perazza se le asigne el nombre de Presidente Jorge Batlle», reza la iniciativa presentada por el curul.

Lago expondrá al respecto en la próxima sesión ordinaria del deliberativo comunal, prevista para el próximo lunes 2 de agosto.

Consultado pro San José Ahora, Lago dijo que su intención es reconocer «toda su trayectoria» y «el sacrificio» del ex mandatario en pos de la política y el país.

Por otra parte, el edilsubrayó que la arteria para la se propone no tiene nombre, por lo que no se incumpliría el acuerdo de no modificar denominaciones ya existentes.