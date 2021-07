Área metropolitana y Rivera, los destinos más preocupantes.

Se necesitan 1.000 policías más en las calles. Hay 4.800 que están fuera de actividad por estar con certificación médica. Muchas de esas personas hace años que se encuentran en esa situación, informó El Observador.

Se trata de un 15% de los 33.000 funcionarios con los que cuenta el Ministerio del Interior. De ellos 26.000 están abocados a tareas ejecutivas.

El gobierno intenta esclarecer las situaciones. Debe pagar salarios sin tener detalles ni seguimiento de los casos. «No se trata de quitar derechos», dijo el ministro del Interior Luis Heber al comparecer este martes en el Parlamento. «Tenemos que saber quién de ellos puede seguir siendo policía y quién no. Y en todo caso, derivar a quien no pueda a otro tipo de prestación de seguridad social para mantener un ingreso. No se trata de ser un eterno funcionario dentro de un subsidio transitorio por discapacidad».

«Se nota la falta de presencia policial en las calles», admitió el ministro del Interior.

A través del artículo 53 de la Rendición de Cuentas, el gobierno intentará incorporar nuevos policías. Al mismo tiempo, el Ministerio iniciará en agosto un censo de policías para «tener una fotografía más exacta» de la situación.

Heber dijo que otro tema es el parque automotor de la Policía que se encuentra «en un estado deplorable». Hay unos 5.000 vehículos y muchos de ellos «son chatarra», dijo el funcionario.

En las últimas semanas se concretó la compra de unos 140 patrulleros, de los cuales se entregaron unos 40. / Fuentes: El Observador – Subrayado