Un experto en animales exóticos filmó a una serpiente de dos cabezas mientras se comía dos ratas a la vez.

En Instagram, Brian Barczyk se especializa por viajar por el mundo para mostrar las especies más raras. En esta oportunidad filmó a una serpiente de dos cabezas muy llamativa.Si de por sí este reptil es impresionante, el momento en el que fue encontrado espeluzna aún más. El especialista se topó con él en pleno festín.

Esta serpiente se llama “Ben y Jerry”, y es capaz de comer con ambas cabezas al mismo tiempo. De hecho, Barczyk la filmó mientras devoraba a dos ratas blancas. Cabe destacar que ambos roedores estaban muertos antes de que las ingiriera.

Por su parte, el “influencer” de animales exóticos detalló en el video de Instagram que “no siempre comen al mismo tiempo. De todas maneras, en este caso sí lo están haciendo”.

En cuanto a la serpiente de dos cabezas, es un caso que se da como producto de una bicefalia, la cual tiene lugar a partir de la división incompleta de un embrión. De hecho, un vocero de la Comisión de la Conservación de Peces y Fauna Silvestre (FWCC, por sus siglas en inglés) explicó al medio británico The Mirror: “Este fenómeno es poco común pero sucede durante el desarrollo embrionario cuando dos mellizos monocigóticos fallan en la separación, lo cual deja las dos cabezas en conjunto con un solo cuerpo”.A su vez, según indicó Barczyk, el 99 por ciento de esta especie no alcanza su primer año de vida. Sin embargo, no sería el caso de “Ben y Jerry”, a quien espera que viva hasta 25 años.Por otro lado, respecto a la digestión, este reptil tiene un solo aparato, por lo que los usuarios de Instagram se preguntaron si no se le dificultaría su ingesta.En cuanto a Brian Barczyk, trabaja en el reptilario de Michigan, Estados Unidos: “Tenemos acerca de diez animales de cada especie, incluyendo a ‘Ben y Jerry’”. Entre ellos también tiene una tortuga de dos cabezas.

