Whittier es un pueblo en Alaska que se caracteriza por albergar a todos sus habitantes en un edificio.

Whittier es un pueblo que parece sacado de una película. Queda al sur de Alaska, dentro de la bahía del golfo homónimo, y hace frío todo el año. De hecho, es posible ver nevar con frecuencias, y sus aguas son más que gélidas.Sin embargo, lo más extraño de esta comunidad es que todos sus habitantes viven en un edificio. Se trata de las Begich Towers y el motivo por el que los alberga se debe a una cuestión de supervivencia frente al clima.

La fundación de Whittier tiene lugar en la Segunda Guerra Mundial. Fue en 1943 cuando el ejército de Estados Unidos levantó una base militar llamada Camp Sullivan que se conectaba con el puerto gracias al tren que llegaba hasta la ciudad de Anchorage.

Pero la construcción de las torres Begich comenzó recién diez años después. Originalmente no tenían nombre y estaban pensadas para que en él vivan las familias de los militares que eran desplazados a Alaska. En 1972 es cuando fueron bautizadas en conmemoración de un congresista local.

En 1960 cerró el Camp Sullivan, pero el pueblo de Whittier no dejó de hospedar a los lugareños. Entonces, se resignificó como un municipio independiente.Y, en lo que respecta a las torres, continúan también hasta el día de hoy. En cuanto a su estructura, está dividido en tres unidades que cuenta con catorce pisos cada uno. No tiene balcones, y su fachada es de color beige claro.En ellas viven 180 personas, y allí también pueden encontrarse las oficinas de correo, del municipio, la comisaría, la escuela, tiendas, una iglesia, un restaurante y hasta un centro sanitario. De todas maneras, no es la única gran edificación del pueblo: junto a las Begich está el edificio Buckner que perteneció al ejército estadounidense, pero que está casi en estado de abandono.

