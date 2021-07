Héctor Debeces expresó su desagrado con la medida.

El ex director del Instituto Nacional de Colonización, Héctor Debeces, exhortó esta mañana a los colonos «a movilizarse» para evitar que el gobierno destine fondos originalmente previstos para ese organismo a resolver el problema de los asentamientos.

Debeces hizo un llamado general pero «en particular» a los de San José, a los que pidió que «se contacten con los diputados de sus departamentos» para lograr que eso no suceda.

El ex director reconoció que el de los asentamientos es un «importante problema» para consideró que el Instituto no pude ser «el pagarín de la boda».

Debeces realizó estas apreciaciones a través de una publicación que efectuó esta mañana en su cuenta de Facebook:

«Estoy pensando en el Instituto Nacional de Colonización al cual se le quieren retirar de sus fondos para compras de tierra la suma de 20.000.000 de dólares y por este medio exhortó a todos los colonos del país y en particular a los de mi departamento a que se movilicen y se contacten con los diputados de sus departamentos para le busquen la mejor solución al importante problema de los asentamientos, pero que no sea el Instituto el pagarín de la boda ya que fue creado para reasentar gente en el campo y no para otra cosa», escribió.

