A través de las redes sociales se viralizó un reto visual que dio más de un dolor de cabeza a varios usuarios por lo difícil que es para resolver.

Las redes sociales son un excelente lugar para entretenerse y pasar un buen rato. Ya sea con divertidos videos virales, desafíos para sumarse en distintas plataformas o todo tipo de contenidos, nunca fallan en divertir a los usuarios. Sin embargo, algo que se volvió tendencia en pandemia fueron los retos y este reto visual dejó a más de un usuario con un dolor de cabeza por no poder resolverlo.

La consigna de este desafío visual es bastante simple, pero eso no significa que resolverlo sea fácil. El protagonista de la imagen es el ping-pong. Dicho deporte es uno de los que más destreza y concentración requieren, se necesita ser rápido y definir con precisión. Las mismas exigencias aplican con este reto.

Este consiste en una lámina que contiene decenas de paletas de ping-pong, las cuales tienen una pelota encima de ellas. Sin embargo, entre todas éstas, hay dos que no poseen una pelota y tenés que encontrar cuáles son.

De todos modos, este desafío se complica por dos motivos. Uno de ellos es el color: la gama de colores utilizada hace que los ojos se confundan y no logren captar con facilidad las pelotas faltantes. El otro factor que entra en juego es el límite de tiempo para resolver el acertijo: 30 segundos. Aquí abajo te dejamos la imagen.

Imagen completa del reto visual



¿Pudiste encontrar las paletas con las pelotas faltantes? Si lo lograste, sentite una persona afortunada ya que no muchos lograron resolverlo. En caso de que no hayas podido resolverlo a tiempo, no te desanimes ya que fueron pocos quienes pudieron superar el reto.

De todos modos, más abajo te dejamos la solución del reto visual y vas a ver que tal vez era más fácil de lo que creías, solo que las paletas se escondieron muy bien a simple vista. Animate a enviárselo a tus amigos para ver si ellos logran pasarlo.

Solución del reto visual



