También expresó su desacuerdo con la perrera.

El edil Marcelo Pianzzola (PN), uno de los que propuso instalar un refugio canino en la cárcel de Juan Soler, dijo no estar de acuerdo con la perrera «ya que esa forma de erradicar los perros de la vía pública no contempla el bienestar animal».

En la pasada jornada organizaciones vinculadas a la protección animal se movilizaron en la Plaza de los Treinta y Tres para expresar su rechazo a la posibilidad de que vuelva a funcionar la perrera, en el marco de movilizaciones similares que, a la misma hora, se realizaron en diferentes puntos del país.

En una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, Pianzzola dijo que «por temas de salud» no pudo concurrir a la concentración. No obstante ello dijo que no está de acuerdo con la misma «ya que esa forma de erradicar los perros de la vía pública no contempla el bienestar animal».

El edil señal oque «es un punto clave que defendemos, al igual que el gobierno» a la hora de buscar soluciones a los problemas que generan los canes tanto e las áreas urbanas como rurales. «A las pruebas me remito con la creación del INBA» subrayó.

Para Pianzzola, se debe «trabajar en la disminución de la población canina principalmente trabajando en la mayor cantidad de castraciones posibles, y buscar albergues, refugios, transitorios como se les quiera llamar para poder allí atender los animales que no tiene hogar, siempre cuidando las garantías del bienestar animal», insistió.

El representante de la lista 40 del Partido Nacional sostuvo que «todos somos responsables» de la situación que se atraviesa y que, como consecuencia de ello «todos y cada uno de nosotros, tengamos o no animales debemos contribuir la causa».

«Castremos siempre los animales de nuestro hogar tanto en el campo y la ciudad» pidió Pianzzola, quien también exhortó adoptar animales en lugar de comprarlos.