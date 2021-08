“La deuda la tengo que pagar. Ahora no me diga que se va a fundir la intendencia por los pesos de un terreno», dijo el senador comunista.

El senador comunista Óscar Andrade anunció en la mañana de este lunes que pagará las deudas que mantiene con la Intendencia de Canelones, que por lo informado por Santo y Seña este domingo ascienden a $ 99.789.

«No contraté a un arquitecto para que me hiciera los planes, casi por la razón del artillero: no tenía recursos para contratar que me hiciera los planes. El principal afectado de esta situación soy yo», explicó Andrade en diálogo con Las cosas en su sitio, de radio Sarandí.

«Al BPS yo no le tenía que pagar nada. En todo caso no pagué fue un arquitecto, pero BPS no te cobra por tener una mano de obra benévola«, aseguró, y agregó: «BPS te cobra cero y en todo caso lo que no pagué fue un arquitecto. La intendencia lo que te cobra se lo voy a pagar, es fácil. Yo me endeudé con la casa, pero no con la intendencia. Me endeudé años con el Fondo de Vivienda, con la barraca de materiales, con compañeros. Deudas acumulé un montón porque es la única forma que tenés. Ahora las voy a pagar«.

PUBLICIDAD

“La deuda la tengo que pagar. Ahora no me diga que se va a fundir la intendencia por los pesos de un terreno», sostuvo luego.

Por su parte, el presidente de BPS, Hugo Odizzio, informó que «como contribuyente, el senador Andrade tiene obligaciones y también derechos, entre ellos la protección del secreto tributario«. / Fuentes: Radio Sarandí – Montevideo Portal