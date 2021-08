En este nuevo reto visual, los internautas se queman las pestañas en busca de la palabra oculta en la sopa de letras.

Aunque resulte sorprendente, el material que más circula en redes sociales es este reto visual y algunas ilusiones ópticas. Es lógico, desde la llegada de la pandemia las personas buscaron nuevas formas para entretenerse y estos juegos han sido la solución.

A pesar de que algunos no sean fáciles, son las publicaciones que más se comentaron en Facebook y Twitter en el último año. El aislamiento y el encierro conllevó a un descenso del ejercicio físico. Sin embargo, este fue reemplazado por un nueva forma de entrenar: la parte cognitiva de nuestro organismo se nutre de desafíos visuales y permite que lo desarrollemos con mayor efectividad.

Además, estos siempre fueron las formas más primitivas de comunicación e interacción humana. En este nuevo desafío visual los internautas ponen a prueba su poder de observación con un reto muy complicado. En la imagen hay una sopa de letras que puede parecer fácil. Sin embargo hay una sola palabra escondida. Para beneficio de los valientes, no hay límites de tiempo así que se puede tomar todo el tiempo que se necesite para poder resolverlo.

Encontrá la única palabra escondida en la sopa de letras, el reto que sólo el 5% logra



Antes de comenzar, aseguráte de ir a un lugar silencioso para que puedas concentrarte mejor. Una pista que puede resultar útil: la palabra escondida es un sinónimo de “pasión” y “fervor”. Otra cosa para tener en cuenta es recordar que la palabra puede estar en cualquier dirección: no hay que buscar solo las que empiezan de izquierda a derecha sino ir recorriendo con la mirada todas las puntas de la imagen para encontrar el comienzo. Si no lo lograste resolver, no te preocupes. Las estadísticas indican que sólo el 5% de los que lo intentan la logran encontrar. Y es que la palabra está muy bien escondida. Como muestra la foto a continuación, la respuesta es “entusiasmo” y va desde la esquina inferior izquierda hasta el lado contrario, la esquina superior derecha.

