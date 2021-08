Lo dijo el titular de Bastón Blanco, Julio Debia.

El presidente de la Asociación Civil Bastón Blanco, Julio Cesar Debia, dijo que la institución recibió con beneplácito la decisión del gobierno de reglamentar el pase libre para las personas con discapacidad en el transporte colectivo suburbano e interdepartamental.

No obstante ello, Debia dijo que por el momento no es posible hacer uso del beneficio, ya que lo que no se reglamentó fue la forma en la que deberán certificar su condición ante las empresas.

El titular de Bastón Blanco indicó que en las últimas horas mantuvo contactos con autoridades del Banco de Previsión Social, las que le indicaron que sucederá en pocos días más.

En este marco, Debia destacó que sigue vigente el pase libre en las empresas de carácter departamental, producto de un convenio entre la Intendencia y las compañías que forman parte de SOMAR que, a cambio, reciben 3000 litros de combustible por mes de parte de la comuna.