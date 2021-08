La chocotorta es el postre más rico y rápido del condado!

Ingredientes

para una fuente mediana

400 gr de dulce de leche (si es repostero mucho mejor, sino no importa!)

400 gr de crema de leche o natilla

750 gr de galletitas de chocolate

Leche o café para remojar las galletitas

50 gr de chocolate (cobertura o de taza) semi amargo

50 gr de cacao en polvo

Como hacer chocotorta paso a paso

Comenzar a batir el dulce de leche y cuando esté de un color más claro agregar la crema. Batir en el punto más bajo de la batidora hasta que esté a punto letra. Tener sumo cuidado en que no se pase del punto porque sino se corta!

Si por esas tragedias de la vida se llegase a cortar: agregarle un chorrito de crema e integrar. Reservar a un costado. Remojar cada galletita y colocar en una fuente hasta formar una capa. Colocar una capa de la crema de dulce de leche. Otra capa de galletitas humedecidas y así 4 veces. Llevar a enfriar por 1 hora en refrigerador. Espolvorear con cacao en polvo. Al servir, rallar un poco de chocolate amargo por encima y a ser felices y comer chocotorta!

Este postre es una maravilla, espero que lo hayan disfrutado y les haya alegrado un poco en estos días complicados! Ahora seguimos con las variantes.

5 variantes de la chocotorta original

Siempre puede ser más rica!

En la receta de chocotorta detallada más abajo se van a encontrar con una receta muy sencilla, pero si quieren ponerle un poco de swing tengo un set de 5 variantes con los que me gusta ir variándola para que no sea siempre igual. Esto que les voy a contar son mis mayores secretos, así que sepan apreciarlos ok?

Si quieren una mezcla más compacta para la chocotorta pueden recurrir a la receta tradicional de misma cantidad de dulce de leche que queso crema. Por ejemplo, en la receta de este posteo puede ser 400 gr de dulce de leche y 400 de queso crema. Solo queda mezclarlo bien con una espátula y listo! Pueden ir agregando cosas a la chocotorta para darle otra textura, como por ejemplo merenguitos, o nueces, o almendras… Pueden poner una capa de galletitas, espolvorear algún ingrediente crocante y por encima la capa de mezcla y así sucesivamente. Para la cobertura se puede hacer una ganache de chocolate más líquida. Usando 100 gr de chocolate y 100 ml de crema de leche. Hay que picar el chocolate y agregarle la crema caliente por encima y mezclar. Terminamos la chocotorta con esa especie de salsa y la mandamos a enfriar. Riquísimo! Se puede servir una porción con una bocha de helado de vainilla para cortar con el dulzor de la chocotorta. Si quieren innovar, pueden mezclarla con algún cítrico, o con frutillas… La estrella de la fiesta.

Si tienen alguna otra idea me la cuentan! No vaya a ser cosa que solo yo esté contando mis secretos y ustedes nada. Esto es un ida y vuelta! Bueno, vamos con la receta. Espero que la disfruten!

