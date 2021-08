El ministro del Interior también se propone comprar 500 patrulleros y sumar 1.000 policías más.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, encabezó este miércoles una conferencia de prensa junto al subsecretario de la cartera tras la reunión que tuvo junto al presidente de la República, Luis Lacalle Pou.

El secretario de Estado aseguró que está «muy preocupado» porque, producto del éxito al combate al delito, hay consecuencias en el sistema carcelario al que calificó como «totalmente colmado», publicó Montevideo Portal.

En este sentido, aseguró que hay «claros signos de hacinamiento» y que, en ese sentido, van a dialogar con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, para «ir rumbo a la creación de un fideicomiso» a largo plazo para generar afectación en el presupuesto de la cartera que dirige, con el objetivo de crear la construcción de tres centros carcelarios en el Penal de Libertad y tres barracones para presos primarios y que no tengan riesgo por su peligrosidad, por medio de trabajos en chacras, talleres, en el interior y poder sacar las cárceles que hoy están ubicados en el centro de las ciudades del interior a las afueras donde hay espacios suficientes..

PUBLICIDAD

«Es una cifra importante que no terminamos de estimar, en un principio se dijo 80 millones de dólares, nosotros creemos que afinando el lápiz puede bajar a 50 millones de dólares, me parece que las dimensiones que se hicieron en primera instancia estaban exageradas y podemos afinar el lápiz para cuidar la plata de los uruguayos», señaló el ministro del Interior.

«Tengo que hacer el recorrido con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto para poder nutrir de realidad proyectar y tener los recursos necesarios para poder financiar esto», agregó.

En otros asuntos, la cartera planea hacer una inversión en el sistema informático de la Dirección Nacional de Identificación Civil ya que tuvieron problemas el año pasado. Contó que se planea invertir en el hardware y software para tener mejores equipos y un mejor sistema para funcionar y estar «blindados».

PUBLICIDAD

«Con ese costo podemos invertir 1 millón y medio de dólares para cambiar los aparatos y el software. Estamos haciendo un llamado de interés para el control fronterizo no tenemos un sistema eficaz y por lo tanto mañana se puede ingresar con documentos falsos al país y para nosotros es una preocupación. Recordemos que Morabito entró con documentos falsos. Está bien provisto en el Aeropuerto, pero que es necesario tener el control de fronteras», aseguró.

Finalmente, también trasladó al presidente la necesidad de tener 500 patrulleros más y rellenar mil vacantes más. En tema vehicular, informó que actualmente hay una flota de cinco mil vehículos, que de ese total dos mil son motos, pero que 900 de ellas están «radiadas» y «no sirven para nada», señala la crónica de Montevideo Portal.

«Creo que fueron malas compras que se hicieron porque no duraron absolutamente nada y no tiene el sistema de recambio por el uso que le da la Policía patrullando. 2.700 autos vehículos de los cuales 900 están radiados. Tenemos 1.900 en la calle, que además están en mal estado porque tienen mucho uso. El interior se propone un sistema de búsqueda de reemplazo, como ya lo hicimos, que ya están patrullando las calles, pero son 140. Es notoriamente insuficiente», explicó.

Además, con respecto a las vacantes, el ministro informó: «El Ministerio del Interior necesita mil vacantes más. Parece que es una cifra muy importante, lamentablemente hay 4.800 personas que están en situación de certificación permanente y en el Subsidio Transitorio de Incapacidad Parcial. Son 670 personas (en esta situación)«.

«Esto no puede seguir así, si hay gente que tiene incapacidad parcial se la atenderá y nos preocupa, pero hay gente en el sistema que abusa. No puede ser que 4.480 le estamos pagando el sueldo que reiteran su certificado, que a nuestro juicio o no están capacitados o volverán al ministerio. Eso resolvería más patrullas y más efectivos que es lo que está precisando el país para tener una fuerza preparada«, narró.

«Nosotros, la Policía, tiene que estar 24 horas presente los 7 días de la semana, y eso implica tener más presencia policial y creemos que a fin de año podemos tener y generar estas herramientas, llegar a fin de año gestionando el ministerio de modo tal de reunir esos 500 autos, que no creo que lleguemos, pero sí las mil vacantes que, lamentablemente, en el ministerio tenemos esa cantidad enorme de funcionarios que hoy no los tenemos ni en la calle ni en la jefatura. Vamos a hacer un gran esfuerzo para revertir esta situación», concluyó.

En la ronda de preguntas el ministro aclaró que se incorporarán módulos en diferentes pabellones del Penal de Libertad. Según dijo, estos módulos son de aproximadamente 460 plazas para cada uno.

Asimismo, indicó que hay módulos en ese penal que «son inhumanos» y que es una «vergüenza» que tengamos esa situación en las cárceles. / Fuente: Montevideo Portal