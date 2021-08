«Está todo comprobado que lo que denuncié estaba perfectamente denunciado«, señaló la ex directora.

La exdirectora del liceo 1 de San José se enteró de esta denuncia en su contra que mañana Slamovitz presentará en Montevideo al ser consultado por Montevideo Portal sobre el tema. Arnejo contó que «hace más de un mes» ella presentó una denuncia por injurias contra Slamovitz.

«¿Qué me puede denunciar él a mí por injurias si lo que yo denuncié era dentro de los deberes funcionales de mi cargo? Está todo comprobado que lo que denuncié estaba perfectamente denunciado», señaló Arnejo.

«Hoy me pasaron de la comisión investigadora del Parlamento un informe de las declaraciones que hicieron los abogados de jurídica del Consejo, el pasado lunes, favorable a lo que fue mi denuncia y que el Consejo de la época, que integraban Celsa Puente como directora y los consejeros Javier Landoni e Isabel Jaureguy debieron haber investigado cuando elevé la denuncia», agregó.

Arnejo comentó que «está más que constatado» que lo que denunció «era pertinente». «No me inquieta para nada lo que vaya a hacer porque no tiene insumos para denunciarme«, sostuvo la exdirectora del liceo 1.

«Hice un procedimiento administrativo basada en la normativa que rige al Consejo de Secundaria y la administración hoy, estando yo fuera del sistema porque ya estoy jubilada, está diciendo que yo estaba en lo cierto. ¿Dónde mentí? Si está comprobado que era todo real«, aseguró.

Arnejo comentó que «el Consejo de Secundaria comenzó un proceso de investigación administrativa interno, y ha hecho un relevamiento a nivel nacional, y ha recibido hay 27 sindicalistas involucrados con faltas irregularmente justificadas del mismo tipo que el de Slamovitz«. / Fuente: Montevideo Portal

