La ex directora del liceo 1, Miriam Arnejo, dijo este mediodía que «ni me preocupa ni me inmuta» la denuncia que por difamación e injurias en su contra presentará en la tarde este viernes el profesor Marcel Slamovitz.

Slamovitz brindará una conferencia de prensa a las 14 horas en la Seccional 2a. de Policía de la ciudad de Montevideo, a fin de detallar pormenores de la acción.

«Ni me preocupa ni me inmuta» aseguró Arnejo este mediodía. «Quiero ver las difamaciones y las injurias de las que habla» añadió, tras recordar que «hace un mes» radicó otra denuncia contra el docente «por todo lo que me ha hecho pasar».

Para la ex directora, Slamovitz está «montando un show. Esto es una cortina de humo», afirmó.

Arnejo dijo que a tal grado está despreocupada que no ha seguido la evolución que la situación ha tenido a través de los medios. «De las cosas que me he enterado, ha sido porque me han llamado periodistas. Cuando quiero escuchar algo, escucho buena música», disparó. «Y ahora entiendo cuando se habla de ‘sindigarcas’» remató.