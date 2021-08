El ministro de Educación y Cultura, coincidió con los dichos de Robert Silva sobre un asunto que generó polémicas.

Los dirigentes del FA han cuestionado duramente a las autoridades de la educación. El motivo fueron las palabras de Graciela Fabeyro, directora general de Educación Inicial y Primaria, dijo ante una Comisión de Diputados que en algunas escuelas no se pueden repetir las bandejas de comida por motivos nutricionales. El ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, se ha manifestado al respecto.

El jerarca coincidió con Robert Silva, quien dijo que «los uruguayos nos tenemos que sentir sumamente orgullosos, porque el año 2020 y 2021 son años de récords históricos. Nunca antes en la alimentación escolar del Uruguay había habido tantos días con alimentación cubiertas desde las escuelas públicas de este país».

Dijo Da Silveira al respecto: «Lo que importa decir es que esto es un tema de Anep. Este régimen viene de hace muchos años, y me extraña que se genera una discusión así. Es verdad lo que dice el presidente de Codicen: nunca se dio tanta alimentación en los locales escolares como hoy. En el verano 2020 se dieron de comer a unos 12 mil niños. En ese mismo programa en el verano 2021, luego de cambiar la administración se dio de comer 100 mil niños. Lo que está pasando es que se ha reforzado la alimentación a los estudiantes. No hay mayor relación de lo que se está diciendo y efectivamente lo que está pasando».

La repetición del plato de comida

Sobre este asunto en particular, dijo el jerarca: «Eso es una cuestión de la que prefiero que respondan las autoridades de ANEP y no es porque no quiera escapar del tema sino que no estoy del detalle. Acá hay un problema es que se da de comer a mucha gente y hay que mantener los criterios día a día, si se corrigen o no. Esto venimos desde hace años, este problema existía hace años. Independientemente del punto de que siempre es bueno revisar lo que hacemos».

Da Silveira siguió contando que «se está coordinando como nunca con el BPS para hacer transferencias monetarias a través de asignaciones familiares. En la presentación que hubo ayer estaban todos los presidentes, eso no es muy frecuente refleja la voluntad y es esa voluntad de no dejarnos de tener por las barreras burocráticas.

Uno de los problemas con los que nos encontramos en estas tareas es que la información que tenía INAU acerca de la trayectoria y condiciones de niños que había sido conocido durante la asistencia. Prácticamente entonces los maestros de educación primaria tenían que empezar a conocer al niño y eso está mal. Hay que concentrarse en el niño, en el alumno. El desafío es poder desarrollar políticas en conjunto». / Fuente: La República / Foto: Ernesto Ryan – La Diaria