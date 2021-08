Contra la ex directora del liceo 1, Miriam Arnejo.

Tal cual estaba previsto, el profesor Marcel Slamovitz denunció esta tarde por difamación e injurias a la ex directora del liceo 1, Miriam Arnejo.

En las puertas de la Seccional 2a. de Policía de Montevideo, Slamovitz brindó una conferencia de prensa para detallar pormenores de acción judicial iniciada.

«Desde el 6 de marzo que al ex directora nos ha estado difamando en diferentes medios nacionales y locales de San José, después de que el 25 de febrero compañeros y compañeras fueran injustamente separados del cargo» aseguró.

PUBLICIDAD

«Me han tratado como si fuera un delincuente» dijo Slamovitz, quien indicó que el pasado 27 de mayo, una resolución primaria de Jurídica de Secundaria le dio la razón.

«La ex directora sacó documentación reservada, mintió en el tema de las horas y se me condenó sin pruebas ni justificación alguna» enfatizó

En ese sentido, exhibió un informe «firmado por ella» del año 2016, en el que Slamovitz recibe una calificación de 98 puntos por su actuación, y en el que se da cuenta de «un 86% de asistencias».

PUBLICIDAD

«Entre las faltas se cuentan medidas de paro, mi actividad en las ATD. Sin embargo la opinión pública me ha transformado en una especie de delincuente«, insistió.

«Yo trabajo todos los días. Ahora vengo del liceo de Ciudad del Plata, me levanto a las 6 de la mañana, pero no se me puede difamar. Sigo dando clases, pero eso ha cuestionado mi honor ante los estudiantes, sus padres, los trabadores de la Educación docentes y no docentes. Pero, como decía, los informes está a la vista y son algo absolutamente transparente», remarcó.

«Todos los días doy la cara y el honor es vital para los docentes. He trabajado 27 años sin una mancha en mi legajo. Pero Arnejo se ha referido ofensivamente hacia mí, ha hablado de certificados falsos, lo que no es cierto. Y ha hablado de amiguismos, cuando San José fue, durante el período anterior, el departamento que más paros y ocupaciones hizo«, señaló el dirigente.