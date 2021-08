El video del salvataje de un hombre en silla de ruedas fue compartido en redes sociales y se viralizó rápidamente.

Un hombre en silla de ruedas cayó sobre las vías del subte en Nueva York. Una persona que esperaba la unidad grabó el momento en que lo rescataron.

“Esta tarde en Union Square, un hombre en silla de ruedas terminó de alguna manera en las vías del metro”, publicó el jueves la cuenta de Twitter @SubwayCreatures. El video tiene una duración de 40 segundos y añade: “Afortunadamente, un buen samaritano saltó y rescató al hombre unos diez segundos antes de que el tren llegara a la estación. ¡Un gran saludo para quien sea el tipo que saltó para ayudar!”.

Lauren Mennen, redactora de CBS New York que se encontraba en ese momento en la estación, aseguró que nadie vio al hombre hasta que se escuchó un fuerte golpe. Cuando miraron, vieron que había caído en las vías del subte, que estaba próximo a llegar. Según indicó, era la 1:15 pm del miércoles, y rápidamente intentaron ayudarlo.

Si bien el hombre no ha sido identificado, los informes que se brindaron a la prensa local indican que lo llevaron a un hospital local y que actualmente se encuentra estable.

En redes, muchos desconfían de la situación, ya que en el video se ve claramente que el hombre puede mantenerse en pie. “Ésta no es una buena producción. En particular, cómo agregaron el efecto de sonido del tren para que suene más cerca. El chico también puede caminar claramente. La actuación es pobre”, remarcó el titular de la cuenta @Jade_Hoye.“No todos los usuarios de sillas de ruedas están completamente paralizados. Estoy parcialmente paralizado debido a la espina bífida. Puedo estar de pie, dar pasos y eso es todo. Uso silla de ruedas el 99,99999% del tiempo”, aclaró la usuaria @MichelleF4371.

