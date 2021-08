No es risotto, no es cremoso, no meloso. Es un arroz con más líquido.

Ingredientes de este arroz caldoso con mejillones

para 2 porciones

medio morrón

2 dientes de ajo

1 cebolla chica o media grande

mejillones (a gusto)

1 buen chorro de vino blanco

1 vaso de arroz

5 vasos de caldo

1 tomate

sal y pimienta

aceite de oliva

1 cda o 2 de puré de tomates

Pueden agregarle cualquier otro pescado que gusten

Paso a paso de esta receta de arroz caldoso

mega delicioso

Lo primero que vamos a hacer es preparar el caldo. Lo pueden hacer con esta receta de calditos concentrados caseros.Si van a poner 1 vaso de arroz, ponen 5 de agua en una olla y agregan un caldo. Pónganle alguna verdurita también. Denle bola porque influye mucho en el sabor final. También ponemos algunos mejillones, un pedazo de merluza. Esto es porque queremos que quede con sabor a pez el caldo. El resto de los mejillones van al final. Ponemos todo en una olla y lo dejamos que hierva. Lo siguiente que vamos a hacer es, en una sartén aparte, saltear el las verduras con amor y mucho aceite de oliva. El tomate no. Solo cebolla, morrón ajo. Lo que vamos a hacer con el tomate es pelarlo y lo vamos a picar bien chiquitito. Cuando veamos que la cebolla esta casi transparente, ahí sí se agrega el tomate. Hay que revolver mucho, hacerle mimos a la salteadita que sale mejor. Una vez que vemos que el tomate perdió su color intenso, que se puso más amarronado, vamos a agregar el arroz. Doramos así, sin nada hasta que los granos se pongan transparentes. Seguimos revolviendo bien. Llegó el momento de los condimentos: pimentón, laurel, sal, pimienta (poca sal, que viene el caldo) y condimento para arroz. Cuando el arroz está transparente, vamos a agregar los mejillones y el chorro de vino y vamos a dejar reducir. Cuando deje de salir olor a vino, agregan la cucharada de puré de tomates, si le quieren poner. Revolvemos un poco más. Finalmente, vamos a agregamos el caldo del principio. Pero no todo, vamos a dejar una parte para el final. Para regular y no pasarnos de líquido. Dejamos cocinar todo junto. La idea es que vayan probando el arroz. En cuanto lo sientan a gusto, apagan el fuego y ya tienen su arroz caldoso con mejillones listo!

