«Que se resuelva algo», reclamó.

El edil Marcelo Pianzolla (PN) solicitará a la Comisión de Legislación de la Junta Departamental que antes de que culmine este año se expida en torno a la posibilidad de regular la venta y el uso de pirotecnia en San José.

Como se recordará, el planteo fue formulado a finales del año pasado tanto por Pianzzola como por la también nacionalista Melissa Hornes.

Sin embargo, el asunto fue derivado a la Comisión por considerarse que, debido a la cercanía de las fiestas tradicionales, implementar una regulación en este momento podía perjudicar tanto a importadores como a vendedores. No obstante ello, se estableció el compromiso de volver sobre él una vez que se retomaran las sesiones ordinarias de esta año, lo que no sucedió.

«Lo que nos han dicho desde la Comisión es que se entiende que hay temas más urgentes», señaló Pianzzola en San José Ahora Radio. De todas formas, para el edil, la Asesora debe expedirse antes de que culmine el 2021.

«Nos gustaría que este tema se resuelva. Si se entiende que no hay que regular, que no se haga, pero que quede claro. Si la idea es no regular para este año, hay margen para pensar en que sea el año que viene, pero que se resuelva algo, que quede definido algo, porque va a llegar otro fin de año, la polémica se va a reavivar y no tenemos respuestas para dar a quienes reclaman que se haga algo», subrayó.

