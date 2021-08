La situación alcanza a unas 58 mil personas, lo cual «no es tan grave» porque UTE tiene más de 1.4 millones de clientes, explicaron.

UTE aún no resolvió cortar el servicio de los casi 60 mil clientes que están atrasados en el pago de su factura, indicó el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), Walter Verri, publicó La República.

En conversación con El Telégrafo, Verri informó que desde la empresa se ofrecerá financiación de hasta 24 meses a los deudores. Asimismo, el jerarca consideró que fue “un alarmismo injustificado” decir que UTE cortaría el servicio a esas personas.

“La decisión del gobierno fue priorizar la situación económica que se produjo por la pandemia y atender las dificultades de la gente antes de otra cosa”, afirmó. “De hecho, que no hubiera cortes no es una decisión de UTE, y descartamos que fue por la propuesta de un delegado de un partido político. Fue decisión del gobierno no cortar y comenzó cuando arrancó la pandemia y continúa hasta el día de hoy, no cortó el servicio UTE ni tampoco Antel y OSE”, añadió.

Para el funcionario de UTE “decir semejante cosa está fuera de contexto ante la decisión del gobierno y del directorio de UTE, que hasta ahora no cortó los servicios. Lo que hay es un plan de regularizar en función que la situación está volviendo a la normalidad, hablando con cada uno de los deudores que tienen más de 20 facturas atrasadas, y el plan viene funcionando bien, se está logrando que la gente tenga financiación que es hasta en 24 cuotas, no es que haya insensibilidad”.

No es tan grave

“Tampoco se ha llegado a los 60.000 deudores, lo que hay es una situación de aproximadamente 58.000. Tampoco es un número alarmante, porque UTE tiene 1.400.000 clientes. Además, con el gobierno anterior había 25.000 clientes morosos, por lo que los efectos de la pandemia no fueron tan severos en el aumento de la morosidad”, explicó.

Aseguró que “desde el gobierno nacional descartamos de plano y no tenemos esa mirada de cortar los servicios, al contrario”. Asimismo, criticó “decir esas temeridades y generar ese temor en la gente” ya que “se están haciendo los esfuerzos para no cortar los servicios y que todos puedan regularizar y aquellos que no puedan hacerlo, se verá que se hace”. / Fuentes: El Telégrafo – La República