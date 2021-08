Un nuevo estudio expone que mantener a las ex parejas en un segundo plano provoca sentimientos negativos aun sin contacto físico.

Un equipo de investigadores dirigidos por la Universidad de Oklahoma (EE. UU.) ha mostrado que tener relaciones sexuales con un ex (o simplemente mantenerlo en un segundo plano charlando con él o ella de forma algo más que amistosa) nos pone de mal humor; conduce a sentimientos negativos por todas partes, incluso si no te acuestas con él o ella.

Los expertos encuestaron a casi 400 adultos que se encontraban inmersos en relaciones a largo plazo (con una media de una relación de 7 años), descubriendo que más de la mitad mantenían a alguien más «como repuesto», en un segundo plano. Sin embargo, hacerlo les generó malos sentimientos tanto hacia la otra persona como hacia ellos mismos, especialmente cuando el coqueteo supuestamente tiene una relación exclusiva.

¿Te has puesto en contacto con un ex mientras duró el confinamiento?

Al parecer, la pandemia de COVID-19 ha provocado que multitud de personas haya intentado o logrado reconectar con sus ex novios y ex novias, con la esperanza de mantenerlos cerca, en segundo plano, a modo de diversión. Las consecuencias psicológicas no son nada positivas a tenor de los resultados.



Los investigadores concluyeron que un 62% de los participantes afirmó mantener a alguien en un «segundo plano», a pesar de que el 92% del grupo identificaba la relación que tenían con su pareja como «exclusiva» y el 85% estaban casados.



Es más, la mitad de los encuestados dijo que la persona en dicho «segundo plano» era en realidad una de sus ex parejas, algo nada saludable para ninguna de las partes (algunos, incluso, no estaban tonteando con un solo ex, sino con varios). La investigación encontró que incluso si alguien se comunica habitualmente con un ex de una manera estrictamente platónica, el hecho de permanecer en contacto con una ex pareja podría resultar conflictivo, con sentimientos de culpa o incluso provocar la disolución de una relación.



«Si tener una expareja en segundo plano se traduce en una mayor comunicación, una mayor actividad sexual y malos sentimientos hacia el admirador, entonces aquellos en relaciones comprometidas pueden desear tener más precaución antes de formar una relación de segundo plano con una ex pareja», comenta John Banas de la Universidad de Oklahoma en su estudio publicado en la revista Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking.

PUBLICIDAD

Más mujeres que hombres se están relacionando con sus ex

Cuando se trata de sexo con un ex, las mujeres son más propensas a seguir ese camino que los hombres, según el estudio. De hecho, el 54% de las mujeres ha tenido relaciones sexuales con una ex pareja, según una encuesta. En el caso de los hombres, fue solo el 44%. Si bien la mayoría de las personas dice que la razón por la que lo hacen es que es reconfortante estar con una pareja anterior, al menos el 14% de los encuestados admite que tuvo relaciones sexuales con una ex pareja porque quería reconciliarse con ella.



“A medida que vemos la reapertura de la sociedad, parece que el uso continúa aumentando durante lo que se conoce como ‘El verano del amor’, lo que hace que sea cada vez más importante estudiar nuevas tendencias en la conexión para la amistad y el romance”, concluye Brenda K. Wiederhold del Interactive Media Institute en California.

PUBLICIDAD



Referencia: Simmering on the Back Burner or Playing with Fire? Examining the Consequences of Back-Burner Digital Communication Among Ex-Partners John A. Banas , Jayson L. Dibble, Elena Bessarabova, and Michelle Drouin Published Online:15 Jul 2021 Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. DOI: https://doi.org/10.1089/cyber.2020.0717

Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

MuyInteresante