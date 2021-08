FA calificó de «decepcionante» actitud del PN.

La bancada de ediles del Partido Nacional no ingresó a sala en la noche de este miércoles e impidió que el Frente Amplio llamara a sala a la intendenta Ana Bentaberri.

La coalición de izquierda pretendía obtener información sobre la situación de la flota de la comuna para poder adoptar postura con respecto al fideicomiso que promueve el Ejecutivo, que tiene como uno de sus objetivos renovar casi la totalidad de su maquinaria.

El edil Walter Faggiani (PN), coordinador de la bancada del Sumate, dijo que fue una decisión política. «El Frente Amplio no nos va a marcar los tiempos», expresó.

La intención del oficialismo era que el fideicomiso -que este mismo miércoles fue aprobado por la Comisión de Presupuesto- fuera considerado por el plenario el pasado 2 de agosto. «Como nos dijeron que tenían Mesa (Política) el 3, accedimos a postergarlo», relató.

«Luego nos dijeron que tenían plenario el 14, por lo que lo dejamos para el 16. Y ahora nos dicen que necesitan un llamado a sala. El Frente Amplio no nos va a marcar los tiempos», señaló Faggiani.

Por otra parte, el curul aseguró que toda la información que el conglomerado pretendía conocer, ya le había sido brindada en ocasión de comparecer en la Comisión de Presupuesto el director de Hacienda, Cr. Miguel Olagüe.

Desde el Frente Amplio, la edila Mariela Peláez, coordinadora de la bancada, calificó de «decepcionante» la actividad del Partido Nacional.

Peláez reconoció que Olagüe aportó información; no obstante ello, la edila dijo que la coalición de izquierda tenía «otras» 20 a 30 preguntas, que entendía pertinente formular a la intendenta.

La legisladora dijo también que el hecho de que el llamado a sala no haya prosperado, no significa que el Frente Amplio no pueda votar el fideicomiso. «Hay posturas muy variadas», comentó.