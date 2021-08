«No son reales», concluyó la comisión de la Fuerza Aérea que aborda el tema.

La Comisión Receptora e Investigadora de Denuncias de Objetos Voladores No Identificados (Cridovni) de la Fuerza Aérea divulgó este viernes un comunicado en el que afirma que no se detectó la presencia de ningún objeto volador no identificado (ovni) en Uruguay, informó Telemundo.

«Ante múltiples consultas a esta Comisión, sobre videos divulgados por distintos medios de comunicación, relacionados con avistamientos de OVNI, aeronaves de EE.UU. y personal científico de ese país en la zona Parque del Jagüel en el departamento de Maldonado el día jueves 12 de agosto; esta Comisión después de investigadas las evidencias y analizados los posibles sucesos, concluye que los mismos no son reales«, señaló el comunicado.

En las últimas horas «ovni» y «Maldonado» se convirtieron en tendencia en la red social Twitter. Esto ocurrió luego que se viralizara un video, filmado en los estudios de Subrayado de Canal 10, que supuestamente informaba sobre reportes de posibles avistamientos de ovnis en el este del país. Hay “insistentes versiones de avistamientos” de ovnis en Maldonado, dice el video. Se menciona también la presencia de científicos norteamericanos en el departamento y de “investigadores” de la Agencia Aeroespacial Internacional. “Aviones caza no uruguayos rodean el espacio aéreo del Jaguel”, añade.

Todo se trató, en realidad, de una campaña de expectativa para el festival América Rockstar, que se hará en el Centro de Convenciones de Punta del Este el 9 de octubre. Una de las artistas confirmadas en la grilla es la argentina María Becerra. / Fuente: Telemundo

