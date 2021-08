Solo un grupo de individuos logró resolver el reto visual que desafía tu velocidad para encontrar el gato diferente en pocos segundos.

Los retos visuales suelen ser difíciles para la mayoría de las personas, porque el tiempo corre mientras se deben concentrar en hallar el detalle de la imagen. Es así que algunos toman el reto visual como una competición sobre quién lo hace en tiempo récord mientras que otros se divierten desafiando a sus amigos o familiares.

En este reto visual, solo se podrá contar con 20 segundos para resolverlo y luego, en caso de fallar, se podrá conocer la solución y ver la respuesta correcta. El desafío se volvió viral entre los internautas y solo un bajo porcentaje logró resolverlo en el tiempo estimado.

De esta manera, en la imagen se encuentra una multitud de gatos y se deberá buscar cuál es el diferente entre todos ellos. A simple vista, parecen ser iguales, decenas de gatos naranjas con manchas oscuras que se encuentran descansando. Pero uno de ellos tiene un detalle que lo distingue de los demás y solo las personas observadoras podrán encontrarlo en 20 segundos.

Para intentarlo, tómense el tiempo con alguien más o con tu celular para no hacer trampa, busquen un lugar adecuado para mantener la concentración y, cuando estén listos, busquen el gato distinto en el siguiente reto visual.

Encuentra el gato diferente en la imagen.



Si no acertaste en tu respuesta, no hay que estar desanimado porque el reto visual tenía un nivel de complejidad muy alto y solo pocas personas lograron dar con la respuesta correcta. En este caso, el gato diferente es el que se encuentra en la última fila al medio, porque en sus orejas no tiene el color rosa como los demás. El rasgo que lo distinguía de los otros gatos era difícil de vislumbrar a simple vista, incluso teniendo solo 20 segundos para encontrarlo. Ahora que ya sabés la respuesta correcta, invitá a tus amigos, familiares y cercanos a resolver el reto visual y prueba cuánto tiempo tardan en resolverlo.

La respuesta correcta del reto visual, el gato diferente era el señalado.



