Los tickets alimentación no son una solución, según el organismo.

Robert Silva manifestó que si no hay guardia gremial no habrá comida para los niños porque los tickets alimentación no son viables en este caso, informó Subrayado.

Tras el anuncio del paro de maestros que se realizará el próximo miércoles, la Federación Uruguaya de Magisterio hizo llegar al presidente del Codicen una carta manifestando preocupación por la alimentación de los niños ese día.

Silva aseguró que son unos 175 mil niños que utilizan el servicio y agradeció que se haya puesto el tema sobre la mesa, y afirmó que los tickets alimentación no son una solución seria para este caso en particular. / Fuente: Subrayado