También acompaña que mayores de 65 tengan prisión domiciliaria.

El ex presidente José Mujica dijo que no se opone al proyecto de ley de Cabildo Abierto que pretende una reparación económica a víctimas de la guerrilla tupamara entre 1962 y 1976. “No me opongo. Me parece que está dentro de las tradiciones históricas del Uruguay”, dijo en entrevista con César Bianchi en 970 Universal.

A su vez, Mujica también acompañó otro proyecto de ley de Cabildo Abierto, el que propone que mayores de 65 años reciban arresto domiciliario para -según Cabildo- “proteger a la población de mayor riesgo”. “Siempre pensé que excepto casos rematadamente patológicos, en general (a la) gente anciana no convenía tenerla presa. Lo dije en su momento. Pero no creo que mi sociedad esté madura para semejante decisión. Salvo cuando hay informes médicos de patologías psicológicas, ahí capaz que no, pero me parece que tener a ancianos presos, en el fondo no contribuye a nada, porque se castiga a la familia. Es una manera filosófica de ver las cosas”, argumentó. / Fuente: Noticias 970 – Radio Universal