El ministro del Interior y exministro de Transportes y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, que retornó a ese cargo especialmente para la interpelación este miércoles volvió a defender el acuerdo que hizo el gobierno con la empresa Katoen Natie, informó Montevideo Portal.

El senador del Frente Amplio Charles Carrera (MPP) encabezó la interpelación y planteó 24 preguntas al ministro sobre la nueva concesión, que para el FA es «inconstitucional e inconveniente para el país».

Heber, por su parte, sostuvo que el acuerdo alcanzado con la multinacional belga para el Puerto de Montevideo, en particular para la terminal especializada de contenedores, «es excelente y altamente beneficioso para el país».

El ministro interino recordó la ley de Puertos del año 1992 y expresó que la actual oposición «la combatió fuertemente». «Dijeron cualquier cosa de esa ley y hoy todos la reconocen como una excelente ley. Es más, la citan permanentemente», indicó Heber.

Sostuvo que el objetivo del acuerdo alcanzado es «no quedar atrás» en la competencia regional y la forma en se hizo es «porque el mundo cambia muy velozmente».

Sobre las acusaciones de dolo que manejó el senador Carrera en conferencia de prensa el pasado 11 de agosto, Heber respondió: «Acá se ha dicho mucha cosa públicamente. Y acá estamos cara a cara, para vernos las caras. Acá se dijo algo que yo no admito y no lo dijo el Frente Amplio, lo dijo el miembro interpelante en una conferencia de prensa, que había dolo. Yo eso no lo admito, ni a él ni a nadie. Que vaya al juzgado ahora, que pida un cuarto intermedio ahora y vaya al juzgado a hacer la denuncia si había dolo».

Previamente, el ministro sostuvo «que era humano, hay un límite para todas las cosas» y él «estaba al borde del límite». «Yo tengo un nombre y hace 35 años que estoy en esta casa. Y nadie pueda hablar ni manchar mi nombre, ni el de mis hijos ni el de mis nietos», agregó.

Posteriormente, Heber dijo por suerte ninguno de los legisladores del Frente Amplio en sus intervenciones «había repetido esas acusaciones, que hay que probar».

«No se puede estar suelto de lengua y decir cosas. Que se discutan ideas y cuestionen actitudes sí, ¿Que se hable como se habla en el comunicado del Frente Amplio, que no estoy de acuerdo? (Sí), no hay insultos. Pero insultos no admito. Lo que sí veo es que quien grita en la pulpería calla en la comisaría. Acá no vino a repetir eso. Lo que se dice acá se tiene que ir a decir en el juzgado ¡Yo no estoy nervioso, estoy ofendido! Han cambiado las reglas de discusión», sostuvo Heber evidentemente molesto por las acusaciones de que actuó con dolo. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Teledoce