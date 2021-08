En este nuevo reto viral los usuarios de la web pondrán a prueba su poder de observación para encontrar las diferencias.

Desde la llegada de la pandemia a la sociedad, muchos internautas comenzaron a buscar los acertijos visuales que circulaban por la web en busca de un poco de entretenimiento. Tras la implementación de las medidas de aislamiento, los retos visuales se volvieron tan populares que terminaron siendo las publicaciones que más circularon en redes sociales. Este reto viral es un ejemplo de eso.

En esta nueva instancia, los valientes que decidan probarlo deberán prestar atención a la gráfica a continuación. En ella, hay muchas casas iguales color celeste. Sin embargo, 5 tienen las ventanas de otro color. La consigna indica que hay que divisarlas en menos de 15 segundos. Aunque para algunos pueda resultar sencillo, solamente un 3% logra resolverlo.

Reto viral: encontrar las 5 casas diferentes en menos de 15 segundos



Antes de comenzar, se recomienda ir a un lugar silencioso para que la concentración sea la óptima. Lo ideal es no hacer trampa, por lo que alguien cercano deberá colocar un cronómetro para calcular el tiempo exacto que se tiene para resolverlo.

Algunos consumen seguido estos juegos pudiendo realizarlos en tiempo récord. Al hacerlo, se dieron cuenta que hay algunas estrategias que son claves a la hora de jugar. Por ejemplo, dejar de lado lo que se ve a simple vista para enfocarse en los detalles que marcan la diferencia es muy útil. Asimismo, realizar un barrido con los ojos en busca de los elementos distintos también es de gran ayuda.

Si no lograste resolver el reto viral, no te preocupes. En la imagen debajo se encuentra la respuesta: las casas se ubican en distintos lugares de la gráfica: tres de ella están de manera escalonada. Por otro lado, las dos restantes están bien separadas, una de ellas en la esquina superior derecha y la otra en el centro pero casi abajo del todo. Ahora que ya sabés la respuesta, no te olvides de invitar a tus amigos a probarlo.

PUBLICIDAD

La respuesta al reto visual.



Toda la actualidad en www.sanjoseahora.com.uy

PUBLICIDAD

Cienradios.com