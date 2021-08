Se celebra el Día de la Trabajadora Doméstica; es feriado pago no laborable.

Este jueves se celebra el Día de las Trabajadoras Domésticas (feriado pago no laborable), en ese marco, Lucía Gándara, presidenta del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), recordó en el programa Justos y pecadores de Radio Uruguay, los alcances que han tenido desde que el grupo se formó cuando fueron llamadas para negociar en los Consejos de Salarios en el 2008 “cuando éramos un gremio muy relegado”, dijo.

“A partir de ese día es feriado no laborable y pago para muestro gremio. En el 2019 había entre 120 mil y 140 mil empleadas domésticas, pero registradas unas 75 mil. La pandemia sacó a relucir todo esto, el Estado no se hizo cargo de estas informalidades, las pasó al Mides y le dio una canasta de 1.200 pesos. De ahí la importancia de que las trabajadores se afilien al sindicato. Ahora nos tocó el covid, pero ¿qué pasa si una trabajadora no afiliada tiene un accidente físico en su trabajo?»

En referencia a sus derechos laborales, recordó: «en nuestro gremio hay multiempleo y cuando se va al seguro de desempleo estamos trabajando para que pueda cobrar algo y no perder los demás trabajos. Tiene que quedar en claro que muy diferente es si se está en el seguro por enfermedad. En este caso, se está enfermo en todos los trabajos. (…) Hoy afiliadas somos pocas. Con el covid muchas perdieron el trabajo. Además, las empleadas domésticas, en su mayoría, no tienen conciencia de clase.

(…) Muchas se olvidan que si logramos aumento salariales, ropa de trabajo, presentismo, una cláusula que dice que nosotras podemos conseguir referencia de nuestros empleadores antes de comenzar a trabajar (algo sin antecedentes) es gracias al gremio, pero tenemos poca militancia, actividad en el sindicato».

«Las trabajadoras domésticas del Uruguay somos ejemplo a nivel mundial, por eso se tendrían que acercar más al sindicato», agregó.

PUBLICIDAD

Dijo que por estos momentos se encuentran trabajando en un nuevo convenio.

PUBLICIDAD

En alusión a las consecuencias que tuvieron en la pandemia, relató algunos casos de experiencias negativas: «tenemos casos de compañeros que se negaron a ir al trabajo donde había Covid. Hay un caso que fue despedida y ahora se falló que es fue un despido abusivo con la consiguiente remuneración». / Fuente: Radio Uruguay