El hombre fue bautizado como el «hada de la limpieza» por los dueños del apartamento, que se tomaron con humor el error que se ha hecho conocido en la prensa local de Nueva York.

Louis Angelino III, un joven que reside en Barrington, en Jersey, Estados Unidos, se volvió viral tras compartir una insólita historia protagonizada en su horario de trabajo.

Angelino trabaja de 9 a 17 horas, pero limpia casas de sus amigos para obtener dinero extra .

“Es muy satisfactorio y realmente me ayuda con mi salud mental y todo lo demás, porque si estás en un ambiente ordenado, tu mente está ordenada”, afirmó a CBS.

A través de TikTok relató que llegó a una dirección por error, pensando que era el departamento de su amigo Mark, en Cherry Hill, pues éste lo había contratado para ayudarlo con la limpieza del lugar.

Por lo mismo, requirió de indicaciones para poder ingresar al lugar, por lo que Mark le indicó que la llave estaba bajo el tapete en la puerta principal, algo que encontró en el sitio y pudo entrar.

Una vez dentro, se encontró con dos gatos y puso música para iniciar su trabajo. Tras dos horas, logró dejar todo limpio y llamó por teléfono a su amigo Mark.

“Estoy en tu living esperando a que llegues. Estoy jugando con tus gatos”, le dijo Louis. Pero la respuesta que prosiguió fue insólita, pues Mark le dijo “¡hombre, no tengo un gato!” .

Y es que Louis había ingresado y limpiado por error la casa de Beth y Tom Motzel, una pareja que, tras enterarse de los hechos, lo tomó con humor, pues afirmaron que “lo arregló todo (…) realmente es un hada de la limpieza”.

Esto luego que Louis, cuando se dio cuenta del error, dejó el lugar pero escribió una nota explicando todo y sugiriéndoles que lo llamaran si requerían de sus servicios.

Luego de conocerse la historia, diversos vecinos lo han bautizado como el “hada de la limpieza”, por lo que el negocio podría ampliarse para realizar labores en más lugares.

