Están ubicadas sobre la ruta 1 vieja.

Mediante una nota que hicieron elevaron a la intendenta Ana Bentaberri, por intermedio de los ediles Gerardo Viña, y sus suplentes Daniel Hernández y Mauricio Curbelo (MPP-FA), vecinos de Puntas de Valdez expresaron su preocupación a la comuna por el hecho de que empresas de ómnibus que prestan servicio a la localidad no reconocen algunas paradas.

«Vecinos usuarios del transporte, en su mayoría estudiantes y trabajadores de la zona han planteado la problemática de que los ómnibus no paran en todas las paradas», señalan los ediles en la misiva,

Según explican, el inconveniente «se genera en dos paradas ubicadas sobre la ruta 1 vieja; una en la esquina con la calle Juan Benzano y la otra en la esquina con la calle Abel Faggiani frente a la agencia CITA».

«Las empresas COTMI y COMAR no reconocen la parada frente a agencia CITA como tal y por lo tanto no paran allí; de igual modo, los ómnibus de la empresa CITA no reconocen la parada ubicada en la esquina con la calle Juan Benzano y no se detienen en la mencionada, dejando a la gente a pie en ambos casos u obligándolos a correr una cuadra según el ómnibus que aparezca en el horizonte», remarcan.

Por ello, reclaman que “se oficialice y señale ambas paradas de ómnibus y que se notifique a las empresas, así como también exhortarlos a respetar dichas paradas».