La intendenta evitó opinar sobre el pedido del FA.

La intendenta Ana Bentaberri evitó pronunciarse, este sábado, sobre el pedido que prepara el Frente Amplio de conformar una comisión investigadora en la Junta Departamental para analizar la forma en al que la comuna gestionó su flota durante los últimos 10 años.

Para la coalición de izquierda, el hecho de que el Ejecutivo haya necesitado de un fideicomiso para renovar sus maquinarias y herramientas responde a una administración deficiente de esos recursos materiales.

Bentaberri fue consultada este sábado al respecto y si bien dijo que tiene su opinión, consideró que «no corresponde» darla porque «es la Junta la que tiene que trabajar u hacer su propio proceso».

«Sin dudas que quisiera decir muchas cosas, pero corresponde que haga el esfuerzo, basado en el respeto que uno tiene que tener por las instituciones, para que ellos mismos tomen sus propias decisiones y sin estar contaminando algo que se tiene que resolver en la órbita de la Junta», insistió.

En la misma línea se manifestó al ser preguntada por la resolución del plenario departamental del Frente Amplio del pasado fin de semana, en la que el conglomerado calificó de «despilfarro» lo gastado por la Intendencia en mantenimiento y reparación.

«Tengo mis propias opiniones pero me las voy a guardar. No es el momento de poner cosas oscuras sobre la mesa. (…) Ya va a llegar el momento de dar nuestras propias opiniones políticas. No es este. Cualquier cosa que pueda decir puede ser la piedra de la discordia en un ámbito en el que debe existir unidad para trabajar», afirmó.