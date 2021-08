La encuesta revela que el 21% está de acuerdo con la decisión de blancos y colorados de no votar el fideicomiso, y el 43%, en desacuerdo.

La última encuesta de Opción Consultores revela que el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, alcanza una simpatía de 71% en su departamento, mientras que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, alcanza el 46%.

La encuesta, a la que accedió Montevideo Portal, revela que Orsi consigue genera mayor simpatía en las población joven y adulta (de 18 a 59 años), donde logra un 73%; mientras que Lacalle en el sector que logra más simpatía es en la población mayor (de 60 o más años), entre quienes alcanza 55%.

La simpatía lograda por el mandatario entre los más jóvenes (de 18 a 34 años) es de 35%, mientras que entre los adultos (de 35 a 59 años) es de 49%.

La principal diferencia en la simpatía lograda por el presidente se encuentra en la zona geográfica donde viven los encuestados. En la Zona Norte de Canelones, Lacalle logra generar una simpatía de 73%, mientras que en la Zona Sur de 41% y en la Zona Oeste de 50%. En contrapartida, la simpatía generada por el intendente tiene un margen de oscilación menor: entre el 64% (Zona Oeste) y 75% (Zona Sur).

Por otra parte, Opción Consultores también preguntó a los encuestados qué opinan sobre la decisión del Partido Nacional y el Partido Colorado de no votar el fideicomiso para realizar el plan de obras en el departamento propuesto por el intendente y su equipo.

La consulta, realizada vía telefónica a 300 personas mayores de 18 años residentes en el departamento de Canelones entre el 9 y el 10 de agosto, revela que el 21% está de acuerdo con la decisión de blancos y colorados, mientras que el 43% está en desacuerdo. A su vez, el 11% no está de acuerdo ni en desacuerdo, y el 25% no sabe o no contesta. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: M 24

