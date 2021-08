El restante 50% se encuentra en etapa de entrevistas.

El primer entrenamiento intensivo en programación de UTEC finalizó en junio y a un mes de haber recibido el título, los resultados confirman que existía en el mercado uruguayo una demanda laboral por estos perfiles junior.

El Bootcamp de UTEC desde la sede de San José estuvo destinado a formar desarrolladores de software full stack y tuvo financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Participaron 30 estudiantes seleccionados entre más de 300 personas.

Previo al entrenamiento, UTEC realizó un estudio con apoyo del BID en el que diagnosticó las necesidades de las empresas uruguayas (el lenguaje más demandado por el mercado en programación es Java Script, el 70% de las empresas lo explicitan como requerimiento al contratar). A partir de estos datos, se decidió abrir un entrenamiento intensivo con el objetivo de formar personas en tiempo récord para las áreas más demandadas del mercado uruguayo. Combinó programación y habilidades blandas como el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

TENDENCIAS. Los bootcamp son tendencia en el mundo. “Uno de los objetivos de este entrenamiento está alineado con la misión de UTEC: capacitar personas en lo que el mercado laboral demanda. En este caso además tomamos en cuenta el tiempo, la urgencia por contar con personas capacitadas que de inmediato se puedan incorporar a las empresas. Por eso la Universidad se embarcó en esto y lo hicimos dentro del Departamento de Innovación y Emprendimiento, en donde tenemos la posibilidad de brindar capacitaciones que no son las tradicionales”, dijo Anahí Lacava, responsable del primer Bootcamp de UTEC.

En la primera edición, el perfil elegido fue el de desarrolladores de software full stack, en el que los estudiantes aprenden del front end (interacción con el usuario) y el back end (el “razonamiento” del sistema), utilizando el lenguaje de programación Java Script y las tecnologías React y Node, indicó Lacava.

EMPLEO. El 50% de los egresados consiguió empleo en el primer mes de haber terminado el Bootcamp y el otro 50% se encuentra en etapa de entrevistas. Es decir, de los 21 que comenzaron a buscar hace unas semanas, 11 estaban trabajando. Dos semanas después, a solo mes y medio de finalizado el bootcamp, la cifra ascendió al 60%.

PUBLICIDAD

Un bootcamp se considera exitoso cuando la mayoría de quienes lo comienzan logran finalizarlo y luego rápidamente comienzan a trabajar en áreas vinculadas al entrenamiento realizado.

La formación estuvo a cargo de 4Geeks Academy, empresa que tiene trayectoria en este tipo de oferta educativa y que cuenta con una red de socios y empresas para agilizar las contrataciones de estudiantes y graduados. Los estudiantes fueron asesorados en la preparación de entrevistas de trabajo, construcción de su perfil de Github (mayor repositorio de código del mundo), entre otros apoyos para que pudieran conseguir su primera experiencia laboral en el sector de tecnología como desarrolladores.

Además se realizaron convenios con Globant, Mercado Libre y Loop Studio y se iniciaron contactos con empresas seleccionadoras como Prometeo Soluciones, Advice, Experis y PwC. A ellos se les compartió los perfiles de los estudiantes cuando se graduaron para posibles salidas laborales.

Los estudiantes están a gusto con la experiencia de formación y además con las oportunidades laborales luego de haber finalizado.

“Estoy muy contenta de haber realizado el Bootcamp de UTEC. Cuando arranqué tenía un conocimiento muy básico y el bootcamp me dio la confianza que necesitaba”, contó una de las egresadas, Natalia Sacías, que con 34 años es madre, había estado dedicada a su familia y no había tenido oportunidad de trabajar en la industria del software. Hace pocos días comenzó su primera experiencia laboral en la industria de tecnologías de la información.

PUBLICIDAD

“Me sentí muy cómoda y segura de lo que había aprendido, me abrieron un abanico de opciones, me mostraron todo lo necesario para ingresar al mercado laboral y además me dieron las herramientas para continuar aprendiendo”, agregó Sacías.

APRENDIZAJE. Del 90% de los estudiantes que se graduó lo más satisfactorio es que “todos saben programar bien”, destacó Marcelo Ricigliano, cofundador de 4Geeks.

“El talento técnico uruguayo es muy alto. La gente se lo tomó con mucho compromiso y a pesar de que había personas que ya tenían familiarización con código (con programar) otras tantas partieron desde cero y salieron igual de preparadas. Eso habla de una responsabilidad ante la oportunidad muy grande. El 90% se terminó graduando. Uno de los que no finalizó fue porque tuvo una oferta laboral y comenzó a trabajar como desarrollador de software incluso antes de terminar el entrenamiento. En Latinoamérica no es usual ver proyectos de este estilo con tan gratos y altos niveles de satisfacción. Uno siempre llega con energías positivas pero diría que fue una sorpresa ver estos resultados», agregó Ricigliano. “El caso de Uruguay fue, probablemente el más bonito en la historia de 4 Geeks”, concluyó.

FUTURO. De los egresados que no buscan trabajo, principalmente no lo hacen porque están perfeccionando su inglés o profundizando en lenguajes que vieron durante el Bootcamp y piensan buscar trabajo más tarde. Generalmente en este grupo están los más jóvenes, entre 18 y 20 años.

Por otra parte, del 10% de los jóvenes que abandonaron la capacitación intensiva fue porque consiguieron trabajo en el transcurso de la formación. El diferencial que tiene esta metodología de trabajo, es que busca dar acompañamiento emocional a los estudiantes.

“Se conoció su vida, se buscó brindar apoyo para que logren sus objetivos. La motivación, fue un eje central en el proceso de aprendizaje, todos los días se recibía a los estudiantes para realizar las tareas y poder realizarlas en los plazos establecidos. Los docentes estuvieron disponibles 8 horas del día para los estudiantes, de manera sincrónica y a través de videollamadas”, agregó Lacava.

El requisito excluyente para formar parte del programa, era tener el liceo terminado, que vivieran en la zona de San José o el interior y que contaran con conocimientos previos de tecnología.

Entre 18 y 44 años, que fueron las edades de los egresados, había personas que nunca habían trabajado y a través del bootcamp buscan tener su primera experiencia laboral en Tecnologías de la información y otros que trabajan en otras actividades y están buscando reconvertirse.

LOGROS. La experiencia de aprendizaje fue muy enriquecedora tanto para los estudiantes y docentes de UTEC como para las demás instituciones que colaboraron en el proceso de formación incluso organizaciones institucionales y empresas.

“El mundo está viviendo una enorme transición, ligada a la difusión de las tecnologías digitales. Entonces un área de nuestro trabajo, es ver cómo apoyar a los países, apoyar a ´surfear´ esa gran ola digital, a sacar provecho de esas oportunidades de lo que nosotros llamamos ´economía digital”, sostuvo Marieke Goettsch, Creative and Versatile Project manager del BID durante la ceremonia de titulación del primer Bootcamp de UTEC realizada en julio.

“Así es como surgen los bootcamps, una alternativa muy potente pero también complementaria de lo que hace la educación tradicional. Hemos encontrado en UTEC un aliado fundamental para trabajar los bootcamps en Uruguay”, sostuvo Goettsch.

Otra institución aliada en este proceso fue la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI). “Me siento muy orgulloso de estos resultados. Para que se hagan una idea, la industria del software es una industria muy joven, apenas tiene 30 y pocos años y una de las piezas fundamentales en ese crecimiento son los talentos y los talentos son ustedes” indicó Anibal Gonda, representante de CUTI durante las titulaciones del Bootcamp al hablarle a los estudiantes.

“La formación académica necesita que sea dinámica y activa como es este Bootcamp. Entonces sin duda creo que es un gran paso que ha dado UTEC, sobre todo que este Bootcamp se haya celebrado en el interior y que se sigan celebrando en el interior, es realmente muy importante porque ahí no solamente vamos a generar nuevos talentos sino que se generarán nuevas oportunidades”, agregó Gonda.

También la Intendencia Departamental de San José ha sido de gran apoyo en el nacimiento y el crecimiento de UTEC en el territorio. “Son pequeñas grandes cosas que hacen al desarrollo del departamento, es una iniciativa, es el comienzo de algo que se viene. San José está madurando un ecosistema emprendedor”, puntualizó Martin Ponzetti, coordinador del Departamento de Desarrollo Innovación y Tecnología de la Intendencia de San José.

“Nos estamos enfocando en áreas de alta especialización, con cabeza abierta, con las habilidades del siglo XXI, porque este mundo globalizado nos permite de alguna manera, tener también una Universidad globalizada e integrada a las necesidades del Uruguay, una Universidad que trabaja en todo el territorio”, destacó Rodolfo Silveira, consejero de UTEC, durante la ceremonia de titulación. / Fuente: UTEC