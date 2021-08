El dirigente Juan Martin Duran fue el primero en volver.

El dirigente de la Asociación de Profesores de San José (APSJ), Juan Martín Duran, fue el primero en retomar su actividad docente en la mañana de este martes, luego de que Secundaria dispusiera el reintegro de todos los profesores del liceo 1 que fueron separados de sus cargos por 6 meses –con retención del 50% de haberes por el mismo lapso- a raíz de las fotos que se tomaron en el 2019 en el marco de la campaña en contra de la reforma “Vivir Sin Miedo” y la denuncia radiada por la ex directora Miriam Arnejo.

«Durante todo este tiempo vivimos una montaña rusa de sensaciones y sentimientos, que ahora son de cierta tranquilidad y felicidad por haber podido entrar a liceo y encontrarme por primera vez con mis grupos», dijo Durán a San José Ahora.

No obstante ello, el docente recordó que «los reintegros no significan nada» ya que los sumarios continúan para todos los profesores. «Los sumarios son individuales, van por diferentes cauces y no estamos todos en la mima situación», señalo el sindicalista, en alusión quienes se tomaron la foto fuera del liceo, que según el jefe del área jurídica de Secundaria no incurrieron en proselitismo.

Por otra parte, recordó que «lo que digan los abogados y Jurídica» no es vinculante, y que quien toma la decisión final es la titular del organismo, Jennifer Cherro, «que podrá o no tener en cuenta sus informes».

«Vamos a seguir de cerca el curso de las actuaciones. Desde la Federación (Nacional de Profesores de Educación Secundaria) vamos apelar por el reintegro de todos y para que no haya sanciones para ninguno», sentenció

«Este tema ya fue fallado por el Consejo anterior. Si gustó o no, es otra cosa, pero esto ya fue fallado. No se puede fallar dos veces sobre el mismo tema. Hay muchos elementos que legalmente nos amparan para que ningún docente sea sancionado. Y vamos a pelear hasta el final», concluyó.