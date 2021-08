“Se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser”, dijo.

En el marco del Día del Comité de Base, el expresidente de la República y dirigente del Frente Amplio José Mujica emitió una declaración hacia todos los militantes. En primer lugar, envió un «abrazo humilde» y reconoció que la actual situación sanitaria «son negativas para un viejo» porque no se puede mover como años atrás, informó Montevideo Portal.

«Pero siendo una fecha tan especial, tan particular para nuestros queridos comité de base, que en las horas de triunfo y de derrota han mantenido prendida la velita de la esperanza y que han demostrado en esta causa de juntar firmas para enfrentar un proyecto que en el fondo es negativo para el reparto de los bienes y la esperanza de las grandes mayorías del país, en eso han demostrado una firmeza que todos nosotros tenemos que grabar en nuestra mente como una página inolvidable de nuestra historia», indicó.

Con respecto a las luchas sociales y políticas, Mujica aseguró que «no pagan al contado», sino que «a crédito», en el sentido de que los esfuerzos por cambiar diferentes realidades de la sociedad no se hacen a corto plazo.

«Muchas veces nuestros esfuerzos parece que son interminables, que no recogen frutos y cuesta mucho madurar esos frutos de la siembra de nuestros esfuerzo, pero así ha sido siempre la condición humana. Lo que han sido mejoras sociales, políticas, laborales, los reconocimientos de los mínimos derechos humanos siempre fueron el logro de gente que luchó, luchó y luchó, y sembró muchas veces«, reflexionó.

En tanto, dijo que hay diferentes actores a los que se les fue la vida buscando un objetivo y que finalmente se les dio mucho después de sus batallas. Ejemplificó que así fue la lucha de aquellos que pelearon por las ocho horas laborales y los que pelearon contra la esclavitud.

«Así han sido cada uno de los escalones de progreso social. Este recuerdo en mi muy lejana juventud el costo en vida de la lucha por un boleto para los estudiantes. Siempre ha sido así», reconoció.

«Nuestra condición humana y social nos impone no solo ocuparnos de nuestra vida y acontecer, sino tratar de juntarnos con los que piensan parecido y luchar para amplificar los logros y las posibilidades de todos», agregó.

«Por eso este día a retemplar y agradecer. Gracias, queridos compañeros por estar y recuerden: no están todos los que son, faltan muchos que no están y son, y ni siquiera lo saben Están en las entrañas del pueblo y hay que salir a buscarlos. No hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua. No se convence con odio, bofetadas y aplastamiento, se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser. Gracias, compañeros, donde quieran que estén, un abrazo y hasta siempre». / Fuente: Montevideo Portal