Consultada en Radio Sarandí sobre la polémica que se dio en la interpelación, cuando interrumpió al senador frenteamplista Óscar Andrade, Beatriz Argimón dijo que “fue un episodio puntual” que se ajustó a reglamento.

«Tengo el artículo del reglamento que me ampara. No me estaba metiendo en el debate», afirmó.

«Andrade tiene un timbre de voz muy alto. Muchas veces se le ha dicho: no grites tanto. Cuando trato de parar el debate, muchas veces tengo que forzar la voz para que me escuche. Yo sentí que no estaba siendo justo con el manejo que la mesa había tenido en el debate«, agregó la presidenta del Senado. / Fuente: Radio Sarandí