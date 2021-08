Acusó a su par del Frente Amplio, Eduardo Antonini, de tener «una actitud canallesca».

El diputado del Partido Colorado y ex ministro de Turismo Germán Cardoso acusó este jueves al Frente Amplio (FA) de querer “destruir” su reputación con acusaciones “irresponsables y sin fundamento”.

Los comentarios del legislador fueron realizados después de llevar “una cantidad extensa de expedientes” a la comisión pre investigadora que analizará las compras realizadas por el Ministerio de Turismo bajo la administración de Cardoso.

“Mi olfato político indica que existe una clara estrategia del Frente Amplio en tratar de destruir mi reputación. No les interesa escuchar la verdad, no les interesa analizar los expedientes, ni las pruebas”, dijo Cardoso en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Está claro que el objetivo es tratar de dañar o destruir mi reputación, y eso no lo voy a permitir bajo ningún punto de vista. Tengo la más absoluta tranquilidad de haber actuado siempre ajustado a derecho”, agregó el ex ministro, quien renunciara el viernes pasado luego que perdiera la confianza del presidente Lacalle Pou por las denuncias de presuntas irregularidades que hizo el ex director nacional de Turismo, el también dirigente colorado Martín Pérez Banchero.

“Quiero que se investigue absolutamente todo, no tengo ningún problema, nada que ocultar”, dijo Cardoso, y apuntó que “tampoco” deberían tener problemas sus “predecesores”, los ministros de Turismo del Frente Amplio.

En referencia a lo que dijo el diputado del FA Eduardo Antonini, acerca de que Cardoso renunció “bajo sospecha”, el ex ministro acusó de su parte una “actitud canallesca”.

PUBLICIDAD

“Ha salido a prejuzgar. No persigue otro fin que el de generar una tormenta política y un ataque hacia mi persona. Es una actitud canallesca que creo que habla de la calidad de persona de quien está detrás de esto”, dijo Cardoso. / Fuente: Subrayado