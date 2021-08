El expresidente habló sobre los motivos de la derrota electoral del FA.

José Mujica reapareció en una actividad partidaria tras una larga pausa para cuidarse del coronavirus. El expresidente no se perdió el Día del Comité de Base que celebró ayer el Frente Amplio, y en ese marco realizó varias reflexiones, publicó La República.

Entre otras cosas, se refirió al gobierno actual y al relacionamiento que la oposición debe tener con él. «Tenemos un desafío grande: pararle el carro al gobierno», confesó en declaraciones a los militantes. De inmediato, agregó: «Tenemos que pelearnos en muchas cosas que discrepamos, pero tiene que haber puntos de acuerdo. Esto hay que entenderlo. ¿Por qué? Porque las cosas de largo plazo no se pueden andar cambiando todos los días. Necesitan cierta firmeza».

«No es tan importante que el FA haya perdido»

Otro de los temas sobre los que se detuvo Mujica fue la derrota del Frente Amplio en las últimas elecciones nacionales. El referente opositor considera que «no es tan importante que el Frente haya perdido. Me lamento lo que está sufriendo el pueblo uruguayo».

Adentrándose en su análisis sobre los motivos de la derrota, indicó: «Si perdimos fue por incapaces, porque no le dimos pelota al interior del país. Porque no lo recorrimos. Porque lo abandonamos cuando más nos precisaba. Porque no alcanza con hacer: hay que generar conciencia. La gente no tuvo conciencia en el interior». / Fuente: La República / Foto: Vanni Gonzo