Así se refirió el ministro Heber a la fuga de Hugo Pereira.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, declaró sobre la fuga de Hugo Pereira, al cual en días anteriores lo clasificó como “narco”, “es un señor que consumía y traficaba drogas dentro del penal, no es un narco”. Por otro lado, aseguró que ese escape no fue “insólito”, “insólito fue que se escapara de Cárcel Central el narcotraficante Morabito y desapareciera durante muchos años”.

“Este es un señor que consumía y traficaba drogas dentro del penal, no es un narco. Y lo agarramos a la semana, insólito no es”, sostuvo el ministro. En días anteriores Heber había dicho que iban a “existir” sumarios porque no podía pasar que se escapara “un narcotraficante a pie de la cárcel”. / Fuente: Radio Universal – Por Agustín Borges