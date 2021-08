El proyecto pasará al Tribunal de Cuentas.

La Junta Departamental votará esta noche el presupuesto quinquenal de la Intendencia.

Será en el marco de una sesión extraordinaria cuyo inicio está previsto para la hora 19, ya que se espera que sea una reunión de varias horas de duración.

El presupuesto recibirá el visto bueno del Legislativo con los votos del oficialismo. El FA definió no votará en general y dejar en libertad de acción a sus ediles al momento de considerarse el articulado. El edil colorado Alfredo Lago dijo días pasados que no votará algunos artículos, pero aún no ha definido su postura en general.

El presiente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros de la Junta, Danilo Vasallo del Partido Nacional, se mostró sorprendido por la decisión adoptada por el Frente Amplio.

A su vez, consideró que ya no ha tiempo para negociar temas del presupuesto como ayer fuera señalado desde la coalición de izquierda.

Vasallo lamentó que a pesar de la apertura y la información brindada desde la Intendencia el FA haya decidido no acompañar, y afirmó que no votar es «ir en contra de la ciudadanía».

Una vez probado, el presupuesto será elevado al Tribunal de Cuentas, que tendrá 20 días para expedirse. Posteriormente, retornará al Legislativo para su ratificación.