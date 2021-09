Aprobado por blancos y colorados.

Sin mayores sorpresas, sobre las 21:15 de este lunes, la Junta Departamental de San José aprobó en general y por mayoría, el presupuesto quinquenal de la Intendencia.

Fue con los votos del Partido Nacional y del edil Alfredo Lago del Partido Colorado.

Al abrir la oratoria, el edil Danilo Vasallo (PN), presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Financieros, destacó que el presupuesto recogió tuvo en cuenta «la opinión de distintos actores» en alusión a los planteos surgidos en la Mesa de Concertación.

Vasallo aseguró que propone «una transparencia administrativa diferente» y que contiene «gastos e inversiones equilibradas. Es una planificación de calidad«, afirmó.

Del mismo modo, consideró que es un presupuesto «cercano a la gente» y «acorde al tiempo que vivimos».

Como contrapartida, el edil Pablo Cortés (FA) dijo que se trata de un presupuesto «conservador» y que «prioriza los números por sobre la realidad social», pautada por el «aumento del desempleo y la pobreza».

En ese sentido, criticó lo «escaso» de los recursos que se destinan a políticas sociales. «Tampoco proyecta grandes obras, lo que podría ayudar a paliar la situación laboral que atraviesa el departamento», añadió.

Paralelamente, afirmó que existen «grandes volúmenes de discrecionalidad«, en alusión a dineros que se destinan a horas extras, compensaciones y «viáticos sin rendición».

Por su parte, el edil Alfredo Lago (PC), dijo que si bien «no es el presupuesto que yo quiero» finalmente optó por acompañarlo en general por «la buena recepción de los ediles del PN» a planteos que formuló y por la «seriedad y responsabilidad» del director de Hacienda, Cr. Miguel Olagüe.

«Es un voto de confianza a quienes la gente dio la mayoría. El Partido Colorado está para aportar en la construcción, lo que no significa decir a todo que sí. Pero tampoco a todo que no. Porque si decimos a too que no, corremos el riesgo de perjudicar a algún ciudadano», opinó.

Al cierre de esta nota, el Legislativo continuaba votando el articulado. Tanto el Frente Amplio como el Partido Colorado habían anunciado previamente que no votarán algunos de ellos.

Ahora el presupuesto será elevado al Tribunal de Cuentas de la República, que tendrá 20 días para expedirse.