Inédita actividad conjunta de militares y académicos de la Udelar sobre el pasado reciente.

“Ustedes no deben recoger la mochila de aquellos que –utilizando el uniforme de la República- violentaron los derechos de la República”. Las palabras de Gerardo Caetano resonaron en el auditorio del Instituto Militar de Estudios Superiores (IMES). “No tienen por qué hacerse solidarios con actos que violentan las reglas fundamentales de vuestras convicciones democráticas”, agregó el historiador y politólogo y recogió para la diaria el periodista Leonardo Haberkorn.

Los destinatarios de las palabras de Caetano eran 39 capitanes y mayores, mandos medios del Ejército, que el martes de mañana presentaron en público el resultado de una veintena de entrevistas sobre el “pasado reciente” que hicieron como parte de un curso de capacitación para jefes.

La presencia del historiador en el IMES estuvo enmarcada dentro de un plan que tiene como fin renovar la bibliografía y currícula de las escuelas militares respecto del “pasado reciente”. La actividad la organizó el Ejército con la Universidad de la República como invitada y copartícipe.

Los 39 capitanes y mayores presentaron entrevistas que realizaron a personalidades de la propia Udelar, políticos, militares retirados y víctimas de la guerrilla y del accionar de las Fuerzas Armadas en la dictadura y la etapa previa de violencia política.

Entre el público estuvo el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Varios generales y coroneles asistieron vía Zoom.

La sesión se inició con palabras del comandante en jefe, el general Gerardo Fregossi. La máxima autoridad del Ejército –impulsor de este proceso- dijo que la actividad sería fundamental para que los jóvenes oficiales puedan “fortalecer su vocación” y “para dar mejores seres humanos a la nación”.

“Seres humanos –agregó- que se van a transformar en los mandos del Ejército, que necesitan necesariamente defenderse de algunas cosas y continuar hacia un futuro mejor”.

A Fregossi le sucedió Juan Cristina, prorrector de la Udelar, exdecano de Ciencias, quien señaló que estudiar y conocer la historia reciente –un período “marcado por la violencia entre los uruguayos y la violación de los derechos humanos”– es fundamental “para entender el presente y más importante aún, para construir nuestro futuro”.

Luego Caetano se dirigió a los oficiales durante 25 minutos.

“Cuando me enteré de esta iniciativa, no pude menos que apostar a la esperanza”, señaló. “La historia no debe ser ancla, sino catapulta para el futuro. Celebro muy particularmente poder dirigirme a ustedes”.

Caetano fue escuchado en total silencio. Señaló que marcaría tres puntos fundamentales. El primero fue: “No hay razón alguna que justifique la violación de la Constitución. Y no hay ninguna razón para ningún actor”.

El segundo fue establecer que si bien no sólo existió el terrorismo de Estado, este fue el más ilegítimo.

“Del mismo modo en que no creo en la teoría de los dos demonios, no creo que el único terrorismo haya sido el terrorismo de Estado, pero reitero que fue el más ilegítimo”, manifestó. “Porque no puede ser que el Estado se vuelva contra sus ciudadanos para cometer tropelías inconcebibles, como la desaparición forzada de personas, la tortura, el sometimiento de civiles a la arbitrariedad de prácticas de justicia militar indebida, la coacción a las libertades individuales fundamentales, la apropiación de funciones políticas que solamente el soberano puede transferir”.

“En una democracia –continuó– no gobierna Dios, no gobiernan los arios, no gobierna el proletariado, no gobierna ninguna clase social. En una democracia gobierna quien elige el soberano. Y en una democracia, el soberano es el pueblo. Por eso, la violación más grande de los derechos que provienen de la soberanía popular es el terrorismo de Estado. Y en Uruguay tuvimos terrorismo de Estado”.

Caetano afirmó tener presente que los oficiales que lo escuchaban no habían participado en esos “actos abominables”. Y les pidió a los capitanes y mayores que no asuman como propios esos hechos.

“Una institución genera historia, pero tiene que seleccionar qué historias hereda y cómo lo hace […]. Lo que fue terrorismo, fue terrorismo. Y deben ser condenados sus protagonistas. Lo que fue terrorismo –estatal o no estatal– debe ser condenado”.

El politólogo defendió la necesidad de que la Justicia actúe en estos casos y de que se continúe la búsqueda de los cuerpos de los desaparecidos.

“Hay compatriotas que no saben dónde están los restos de sus familiares. Y lamentablemente hay quienes, también compatriotas, saben dónde están esos restos. Hay un derecho inalienable para que esos actos aberrantes sean objeto de justicia, no hay República plena sin justicia”.

Respecto de la construcción de la “memoria de la República”, remarcó que tiene que ser plural y alejada de “relatos” que sólo buscan réditos políticos. Y señaló que los historiadores no tienen, ni deben tener, el monopolio en la construcción de esa memoria.

El tercer punto clave que marcó Caetano fue el de los límites de la obediencia debida. Desde su punto de vista, lo que diferencia al ejército de una república y al de una dictadura es que para el primero, la obediencia debida tiene límites.

“No deben ser aplicadas órdenes que signifiquen la violación de los derechos humanos, de la Constitución o de la ley”, señaló, y marcó que el Ejército debe asumir el desafío de pensar cómo respetar la verticalidad y al mismo tiempo cumplir este axioma.

“No debe haber una frontera que nos divida a civiles y militares”, sostuvo Caetano, y remarcó que el hecho de tener oficios distintos no debería volver diferentes a las personas: “El destino que tenemos en común es el respeto irrestricto a los valores de la Constitución y de los derechos humanos. La República nos hermana. Por eso no puede haber partidización del ejército, no debe haberla”.

Caetano se despidió señalando su apoyo a estas actividades impulsadas por Fregossi.

“Mi mayor apuesta a esta iniciativa del comandante; sé que expresa la opinión de muchos otros, no sólo oficiales generales, sino de integrantes de las nuevas generaciones del Ejército. No se me omite que seguramente hay quienes no están de acuerdo. La falta de acuerdo ante una iniciativa valiente es propia de la vida democrática”. / Fuente: La Diaria – Por Leonardo Haberkorn / Foto: Federico Gutiérrez