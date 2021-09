Hermana de mujer a la que dispararon en CDP.

Familiares de la mujer a la que dos delincuentes dispararon en Ciudad del Plata para robarle un teléfono celular, reclamaron justicia a las autoridades competentes y una condena acorde al acto que cometieron.

El hecho ocurrió el pasado lunes sobre la hora 17 en calles Las Casuarinas y Ayuí. De acuerdo a lo informado por Jefatura de Policía, la víctima salió ilesa del episodio.

En una publicación que realizó en su cuenta de Facebook, su hermana, Lorena Rodríguez, expresó su «indignación» por lo ocurrido y reclamó una «pena para ellos a la medida de los que ellos hacen y te hacen».

Rodríguez señala que los autores quedaron grabados en cámaras de seguridad (…) No solo le robaron algo de su pertenencia, sino también le dispararon dos veces. Por suerte no hubo que lamentar herida o ago peor», confirmó. «De seguro no recuerde su celular, ni tampoco olvide el horrible momento que pasó», añadió.

Sobre el autor, opinó que «de seguro sea menor y así lo encuentren no va a ser juzgado como debería, pero yo me preguntó porqué? Hasta cuándo? Porqué esta sociedad se transformó en esta mier##!! No sos dueño de tener nada y salir a la calle? No sos dueño de ir a estudiar o a trabajar sin la carga o la persecución soplando detrás? Tan mal estamos?» se pregunto.

La hermana también remarcó la incidencia de las drogas en este tipo de episodios, «esas mie## que te venden por dos mangos y hacen que estos vagos hagan a tirarse de Escobar!”

