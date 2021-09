La intendenta rechazó las críticas del FA.

La intendenta Ana Bentaberri habló esta tarde la aprobación del presupuesto quinquenal y dijo haber recibido la misma «con muchísima alegría» más allá de las posturas de cada uno de los partidos, tanto al votarlo en general como en el articulado.

La titular del Ejecutivo rechazó asimismo algunas críticas del Frente Amplio.

Dijo que el presupuesto no tiene «opacidad» y señaló que una eventual falta de claridad podría existir «en algunos datos, sobre todo técnicos, que puede ser que no sean entendibles para todos. Pero no se puede hablar de opacidad o de que se esté escondiendo algo«, afirmó.

Del mismo modo descartó que sea un presupuesto que priorice los números por sobre las necesidades de la población, como también se indicó desde la coalición de izquierda.

«El presupuesto son números, números que dan vida a las propuestas. Propuestas que además salieron del programa de gobierno, que fue elaborado en base a los planteos que recibimos de la gente. Por el contrario, es un presupuesto muy cercano a las necesidades de la gente», afirmó.

