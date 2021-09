El joven comunicador maragato falleció el 3 de setiembre del año 2011 en Argentina.

En setiembre del año 2011 Julio Moreira, “Julito”, había viajado a Argentina siguiendo su pasión: la música. En el vecino país vería al Indio Solari, pero el destino frustró aquel plan fatalmente. La noticia cruzó el charco rápido y los primeros que la recibieron no la podían aceptar. Julito no se podía morir y se podría decir que hoy, a diez años, eso no pasó, porque en la memoria de sus amigos y quienes fueron sus compañeros sigue tan presente como en aquellas noches de rock and roll.

La vidriera que lo catapultó fue el programa de televisión “El Péndulo”, aunque también en radio mostró sus dotes de comunicador nato y en actividades como el Desplazate, que él impulsó y que cada domingo llevaba bandas en vivo, sin costo para el público, a las diferentes plazas de San José de Mayo.

Este 3 de setiembre fueron varios los que lo recordaron. Uno de ellos fue el referente cultural Rómulo Acosta, “Mulo”, productor de El Péndulo y amigo personal de Julito, quien contactado por San José Ahora fue enfático: “No necesito que pasen diez, veinte, quince u ocho años para recordar a Julito Moreira, lo recuerdo todos los días de mi vida y eso va a ser hasta el día que yo me muera, porque está presente en mi mente y en mi corazón”.

El equipo de El Péndulo

Su ex compañero en la conducción del programa y también amigo, Diego Travieso, “el Muñe”, escribió en su cuenta de Facebook: “Las fechas nos marcan la exactitud de los momentos de nuestra vida, donde los recuerdos afloran y se expresan en nuestro corazón. Hace 10 años, un amigo de la vida se despedía muy temprano, pero dejando un legado que hasta hoy, todos los que lo conocimos, seguro recordamos con una sonrisa. Julio Moreira, un grande!”.



Julito Moreira con Diego Travieso

Por su parte Diego Cabral, actual conductor de El Péndulo también se expresó en Facebook: “3 de setiembre. 10 años sin la voz y el agite de la ronca melena de Julito Moreira. Un agitador innato. El Banquete, El Acento del Barrio y el Desplazate: esa Quijotada que llevó músicos y músicas de San José a los barrios, a las plazas, a la gente, de forma gratuita y sin ningún otro interés que compartir. Siempre con muchas ideas, siempre en ebullición artística contagiando a quienes se acercaba, encajando en la descripción de esos «otros» que Galeano describe en su texto (El Mundo) “…otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se enciende.” Tu llama sigue viva en nuestra Comunidad! Gracias Julito!!!”.

Rómulo resumió: “Cuando estaba Julito atrás de algo emitía luz, alegría, energía, convocaba”.

Ya pasaron 10 años de aquel 3 de setiembre, y si muerte es olvido, no hay duda que Julito sigue vivo, como un duende travieso paseándose por las calles de San José de Mayo, dibujando sonrisas en cada rostro de los que lo recuerdan.