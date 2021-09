Para Ituzaingó, Pueblo Nuevo, Capurro y 18 de Julio.

La intendenta Ana Bentaberri descartó que en lo inmediato el Ejecutivo promueva la creación de un nuevo municipio que abarque Villa Ituzaingó, Capurro, Pueblo Nuevo y 18 de Julio.

El pedido ha sido efectuado en reiteradas ocasiones durante los últimos años por distintos actores sociales y políticos de esa zona. El último de ellos fue el edil (s) Roberto Tomey (PN) en la Junta Departamental.

«Si me preguntan a mí yo les digo que no» respondió al respecto la intendenta Ana Bentaberri al ser consultada sobre el particular.

Como contrapartida, la titular del Ejecutivo señaló que el presupuesto quinquenal aprobado esta semana «profundiza la descentralización en nuestro departamento» y consideró que debe dársele prioridad a esa «herramienta» antes que crear nuevos municipios.

«Me parece que no sería serio, sin haber hecho ese proceso, se empezar a hablar de más municipios», opinó.

No obstante ello dijo que la respuesta negativa no impide que «miremos más adelante. Porque no es decir ‘no’ porque no. Miremos si para el período que viene o para el otro es posible, pero ahora que tenemos esta herramienta para la descentralización apliquémosla, y después hagamos las lecturas correspondientes», concluyó.